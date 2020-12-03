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雙胞胎上學 校門口遭醉漢爆嗆「看什麼？」
台北市一名男子日前送雙胞胎兒子上學，兩兄弟下車後遇上一輛汽車，突然遭車上一名男子嗆聲「看什麼」並爆粗話，甚至拿出鐵條威嚇，鄰近派出所警方獲報後立刻趕赴現場，見男子與校園志工扭打在一塊，遂上前對男子噴灑辣椒水後，將其制服。
警方調查，年約10歲的孫姓雙胞胎兄弟11月26日上午7時許搭乘父親汽車上學，抵達校園後下車，父親的汽車剛離去，後方一輛汽車上的一名23歲莊姓男子就搖下車窗狂罵髒話，還嗆兄弟倆「看什麼？」
一旁志工見狀立刻將兄弟倆帶進校園，另名志工則上前出言制止莊男，卻與莊發生爭執。
校方獲悉後立刻通報轄區警方，員警到場後發現莊男已與志工扭打在一塊，遂上前朝莊男噴灑辣椒水，並將其壓制、帶回警局偵辦；事後因雙方互不提告，詢後依社會秩序維護法對莊男裁罰。
據了解，莊男當天是整夜飲酒後，請代駕幫忙駕車返家，路途上發現孫姓孩童一直看自己，醉醺醺的莊心生不滿，才出言嗆聲，後續卻衝動打傷志工。
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