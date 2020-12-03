快訊

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

明倫社宅月租4萬？100%財務自償，成社宅租金硬傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙胞胎上學 校門口遭醉漢爆嗆「看什麼？」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名男子日前送雙胞胎兒子上學，兩兄弟下車後遇上一輛汽車，突然遭車上一名男子嗆聲「看什麼」並爆粗話，甚至拿出鐵條威嚇，鄰近派出所警方獲報後立刻趕赴現場，見男子與校園志工扭打在一塊，遂上前對男子噴灑辣椒水後，將其制服

警方調查，年約10歲的孫姓雙胞胎兄弟11月26日上午7時許搭乘父親汽車上學，抵達校園後下車，父親的汽車剛離去，後方一輛汽車上的一名23歲莊姓男子就搖下車窗狂罵髒話，還嗆兄弟倆「看什麼？」

一旁志工見狀立刻將兄弟倆帶進校園，另名志工則上前出言制止莊男，卻與莊發生爭執。

校方獲悉後立刻通報轄區警方，員警到場後發現莊男已與志工扭打在一塊，遂上前朝莊男噴灑辣椒水，並將其壓制、帶回警局偵辦；事後因雙方互不提告，詢後依社會秩序維護法對莊男裁罰。

據了解，莊男當天是整夜飲酒後，請代駕幫忙駕車返家，路途上發現孫姓孩童一直看自己，醉醺醺的莊心生不滿，才出言嗆聲，後續卻衝動打傷志工。

莊男在車上嗆聲、爆粗口。記者李隆揆／翻攝
莊男在車上嗆聲、爆粗口。記者李隆揆／翻攝
員警到場後朝莊男噴辣椒水制服。記者李隆揆／翻攝
員警到場後朝莊男噴辣椒水制服。記者李隆揆／翻攝
莊男與志工發生口角。記者李隆揆／翻攝
莊男與志工發生口角。記者李隆揆／翻攝
莊男持鐵條揮舞。記者李隆揆／翻攝
莊男持鐵條揮舞。記者李隆揆／翻攝

雙胞胎 制服

延伸閱讀

吃罰單嗆聲 民眾控警噴辣椒水

取締違停將男駕駛上銬噴辣椒水 台南巡佐被記過處分

羽球／心電感應「騙人」 李家雙胞胎同心拚國手

40歲男子穿國小制服 徘徊雙胞胎童星母校被逮

相關新聞

台中大里縱火案 疑和屋主長期照顧癱妻有關

台中市大里區合信街王姓市民下午涉嫌對妻子潑灑易燃物後縱火，造成妻子和自己都被火燒傷，送醫因傷重都在加護病房治療，並有生命...

台中大里住宅火警疑屋主縱火 屋主與妻雙雙燒傷命危

台中市大里區合信街一棟二層樓民宅在今天下午4時17分傳火警，屋內65歲王姓屋主、同齡的妻子雙雙被燒傷送醫。其中王妻傷勢最...

雙胞胎上學 校門口遭醉漢爆嗆「看什麼？」

台北市一名男子日前送雙胞胎兒子上學，兩兄弟下車後遇上一輛汽車，突然遭車上一名男子嗆聲「看什麼」並爆粗話，甚至拿出鐵條威嚇...

【黑幫揭密】真實艋舺！各地角頭貼紅壇 青山祭如黑幫嘉年華

「艋舺青山祭」夜巡（夜訪）活動今天登場，今年適逢青山王165歲聖誕，不僅全省各地角頭紛紛前往萬華「貼紅壇」，就連外省幫也搶進萬華設紅壇，紅壇就是代表角頭的宮廟，以往青山祭都是萬華舊角頭在辦，隨著時代變遷，近年外省幫也開始積極參與廟會活動，藉由結合在地角頭深入艋舺，透過青山祭展現實力，打響堂口知名度，如此更能廣招兵馬，壯大勢力版圖，猶如電影艋舺情節。

台中大里縱火案 王姓屋主妻疑被丈夫潑汽油

台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，警、消初步懷疑是王姓屋主涉嫌縱火，導致他和妻子...

蘭陽溪捕鰻遭浪捲走 男子送醫不治

69歲簡姓男子今天前往宜蘭縣壯圍鄉蘭陽溪出海口捕鰻，下午3時許遭大浪捲走，消防局派員搜尋，下午4時許發現簡男被浪打上岸，...

影／土地公也被綁走！他稱諸事不順想改運才偷神像

苗栗縣苑裡鎮山腳里刺仔腳一座土地公廟的神像前天深夜遭竊，通霄警分局案發後調閱監視器畫面，今天下午查獲涉嫌偷土地公的42歲...

待轉大富翁告一段落 北市與機車促進會達成共識

台灣機車路權促進會兩度號召網友逾北市鄭州路及塔城街進行「待轉大富翁」活動，甚至揚言要舉辦第三次，北市交通局指出，未來雙方...

黃姓山友本周一東埔入山後失聯 警消研判可能失足墜谷

24歲黃姓男子自訂秀姑巒山25小時（60.99公里）二日登山行程，因未按規畫時間12月2日下山，且與家人失聯，恐發生失足...

影／女駕駛左切不打方向燈 後車叭一聲嚇到釀車禍

臉書社團今天有網友上傳一則行車記錄器影片，案發地點在台中市北區中清路一段附近，影片中一輛白色轎車臨時欲左切到快車道，但無...

台中大里火警疑父親縱火 兒返家聽母哀號

台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，警、消初步懷疑是王姓男屋主涉嫌縱火，導致他和妻...

漁民捕鰻苗落海 雖著救生衣上岸時已無生命徵象

宜蘭壯圍鄉蘭陽溪口，今下午3時54分許傳出一名捕鰻苗漁民落海，落海漁民雖著救生衣，起初還在海上載浮載沉，但因浪大，岸邊已...

熱門新聞

影／台中繼光街商圈火警 知名老餅店「一福堂」濃烈火煙竄天

林金貴涉槍殺司機再度大逆轉 關押3116天再審無罪改判無期

女老師PO度假村鬧鬼經歷文 屏東小墾丁怒告造謠誹謗

橫山棉被裹屍案徐姓主嫌落網 睡夢中遭破門逮捕

留美生回台開奧迪跑車迴轉不慎 科大生騎車攔腰遭撞送命

蘇震清拚交保稱「健康惡化」 審判長：那你不要絕食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。