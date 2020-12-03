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台中大里縱火案 王姓屋主妻疑被丈夫潑汽油

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，警、消初步懷疑是王姓屋主涉嫌縱火，導致他和妻子都因而被火燒傷，妻子獲救時身上還疑被淋了汽油，但因兩人目前均傷重插管住進加護病房，並有生命危險，詳細縱火原因仍待警方和消防人員進一步調查。

據了解，台中市消防局下午4時17分據報發生火警，即出動十九里等3個分隊消防車前往灌救。當消防員趕抵現場時，火勢已熄滅，王姓夫妻（均65歲）都被燒傷，王妻被恰好回家發現火勢並施救的兒子抱著在一樓門口，王姓屋主則坐在客廳裡。

王家兒子不斷的責怪父親造成這樣的後果，兩人間還有爭吵。他向消防人員說，他外出修車，返家時聽到媽媽的呼喚時「悲劇已經發生」。消防人員發現王姓屋主有30%燒傷，王妻則有80％的3度燒傷，兩人當時意識均清醒，趕緊將兩人送醫急救。

據指出，王姓屋主上午曾和兒子（40多歲）吵架，兒子即駕車外出，下午4時許返家時，聽到媽媽在屋內發出哀號和呼救聲，他急忙進屋，看到父母親二人身上都著火，趕緊用水管接水替兩人澆灌滅火，還趕緊把媽媽救出至一樓。

消防人員勘查火場發現，王家二樓屋主夫妻的床上棉被，以及一樓廚房餐桌都有被燒的痕跡，還有一個被燒毀的嬰兒床被王家兒子拖至一樓客廳。消防人員並在廚房地板上發現裝汽油的寶特瓶，但起火點是何處，仍待火調人員調查。

台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，屋主夫妻都被燒傷送醫。圖／民眾提供
台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，屋主夫妻都被燒傷送醫。圖／民眾提供
台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶。圖／民眾提供
台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶。圖／民眾提供
台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶。圖／民眾提供
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