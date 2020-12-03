台中大里住宅火警疑屋主縱火 屋主與妻雙雙燒傷命危

台中市大里區合信街一棟二層樓民宅在今天下午4時17分傳火警，屋內65歲王姓屋主、同齡的妻子雙雙被燒傷送醫。其中王妻傷勢最嚴重，全身80%2到3度燒傷，王姓屋主全身30%二到三度燒傷，夫妻二人經醫院急診插管搶救後，送燒傷中心加護病房救治，有生命危險。警、消初步研判為王姓屋主涉嫌縱火，至於起火原因仍待警方和消防人員進一步調查。

中山醫學大學附設醫院說明，女性傷患是今天下午4時43分送至急診，到院時全身約有80%2到3度燒傷，經急診插管搶救後，送燒傷中心加護病房救治，後續24到48小時是關鍵危險期，有生命危險。

中國醫藥大學附設醫院說明，男姓傷患包括雙手、胸部、頭頸、全身30%二到三度燒傷，經急診插管搶救後，送燒傷中心加護病房救治，有生命危險。

據鄰居指出，王姓男子曾和兒子吵架，兒子在今天下午4時許返家時，聽到王妻在屋內發出哀號和呼救聲，進屋後看到王姓夫妻身上都著火，趕緊用水管接水替兩人澆灌滅火。

消防人員趕抵時，現場火勢已熄滅，王家兒子則不斷的責怪王姓屋主造成這樣的後果，他並向消防人員表示，他外出修車，返家時聽到媽媽的呼喚時「悲劇已經發生」。