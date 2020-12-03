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待轉大富翁告一段落 北市與機車促進會達成共識

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

台灣機車路權促進會兩度號召網友逾北市鄭州路及塔城街進行「待轉大富翁」活動，甚至揚言要舉辦第三次，北市交通局指出，未來雙方將建立溝通管道，定期針對北市路口或路段研議改善方案；台灣機車路權促進會也說，儘管塔城街近期不會恢復直接左轉，但已與市府取得共識，近期不會在台北市內舉辦待轉大富翁活動。

北市今年8月起在塔城街、鄭州路口實施機車兩段式左轉，引發機車族不滿。台灣機車路權促進會於8月7日及11月20日在鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動，甚至號召網友於12月4日進行第三次待轉大富翁。

交通局表示，已於12月2日與促進會代表取得共識，未來雙方將建立溝通管道，從今年12月起，未來每月針對北市個案路口或路段，包含忠孝西路、新生南路、公館圓環、基隆辛亥路口、忠孝松仁路口、民權行愛路口，研議改善方案。

另外，明年也會仿照公車論壇形式，舉辦一場道路交通安全座談會，廣邀各位用路人參與討論，進行意見交流。

交通局強調，來自各界的建議或陳情都需要傾聽，交通工程改善須以安全為最高指導原則，同時需整合當地意見及各方需求做最適宜規畫。

台灣機車路權促進會表示，昨日交通局長陳學台釋出最大善意來進行溝通，雖然塔城街的強制待轉牌短期內仍不會拆除，但未來會與交通局研議各級道路與路口，塗銷禁行機車與開放機車直接左轉的可行性。

針對本周五的待轉大富翁活動，台灣機車路權促進會表示，明日仍會在大台北都會區進行待轉大富翁，但地點不會在台北市內，並預告12月18日將在高雄舉辦待轉大富翁活動。

台灣機車路權促進會11月20日於塔城街口舉辦「待轉大富翁」，訴求取消待轉。聯合報系資料照
台灣機車路權促進會11月20日於塔城街口舉辦「待轉大富翁」，訴求取消待轉。聯合報系資料照

北市 富翁 路權 機車族

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