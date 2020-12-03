黃姓山友本周一東埔入山後失聯 警消研判可能失足墜谷

24歲黃姓男子自訂秀姑巒山25小時（60.99公里）二日登山行程，因未按規畫時間12月2日下山，且與家人失聯，恐發生失足墜谷情事，南投縣消防局指出，下午5點已聯絡玉山分隊組成地面搜救部隊出勤，預定紮營樂樂山屋，明天一早前往附近崩塌地搜尋，另規畫明早申請直升機附近崩塌地空勘並調派第二梯次地面部隊人員攜帶空拍機及相關救援繩索至現場擴大搜尋。

南投縣消防局表示，黃姓男山友自訂登山計畫後，11月30日在家整理登山重裝備，12月1日凌晨2點騎機車停放東埔登山口附近後入山，原訂12月2日下山回到出發點，但遲至今天始終未與家人聯絡，黃姓家屬因而擔心報案指稱，兒子自屏東新園鄉騎乘機車出門，當天抵達南投信義鄉並夜宿望鄉民宿，隔天計畫獨攀秀姑巒山再返回出發點。

南投消防局第三大隊獲報後研判，黃男的規畫行程訂兩天完成困難度極高，，而根據最新情資得知，彰化消防特搜隊伍11月30有入山、12月2日下山辦理同路段的山訓，另一團信義鄉當地原住民登山團亦11月30日入山、12月1日下山，均表示未在同路段發現失聯者；除安撫家屬外，更持續追踨掌握各項訊息來向家屬作通報。