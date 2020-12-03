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影／女駕駛左切不打方向燈 後車叭一聲嚇到釀車禍
臉書社團今天有網友上傳一則行車記錄器影片，案發地點在台中市北區中清路一段附近，影片中一輛白色轎車臨時欲左切到快車道，但無打方向燈，遭後方轎車按喇叭示警，該輛白車女駕駛疑被嚇到，突然緊急煞車後失控，波及前方車道的無辜轎車，幸好僅有車損，網友看到影片也嘲諷「方向燈是選配？」
該段影片今天在臉書社團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」發布，引發網友熱議，據查，該起事故是發生在今年10月20日下午1時許，林姓女子（35歲）駕駛轎車，由北區育德路沿中清路一段往文武街方向直行，林女行經英才路口後，欲左切到快車道，但因沒打方向燈，又切得很急，遭後方轎車按鳴喇叭。
林姓女子疑被喇叭聲嚇到後，趕緊右切踩煞車，未料轎車突然失控，碰撞右側車道的由陳姓男子（60歲）駕駛的轎車，幸好未釀人員傷亡，僅有車損，台中市第二警分局交通分隊到場後，雙方都無酒駕，初步研判肇事原因為變換車道不當，全案由交大事故組分析肇事原因。
台中市第二警分局長蔡元戎說，行車務必注意車前狀況及遵守號誌行駛，以保障行車交通安全。
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