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台中大里火警疑父親縱火 兒返家聽母哀號
台中市大里區合信街一棟二層樓建築下午突然發生火警，屋內發現裝汽油的寶特瓶，警、消初步懷疑是王姓男屋主涉嫌縱火，導致他和妻子都因而被火燒傷，但詳細縱火原因仍待警方和消防人員進一步調查。
據了解，台中市消防局下午4時17分據報，即出動消防車前往灌救，到現場時火勢已熄滅，但發現王姓夫妻（均65歲）都被燒傷，王有30%燒傷，女性則有80％燒傷，兩人當時意識均清醒，並分別都被送醫急救。
據鄰居指出，王父上午曾和兒子（40多歲）吵架，兒子下午4時許返家時，聽到媽媽在屋內發出哀號和呼救聲，他急忙進屋，看到父母親二人身上都著火，趕緊用水管接水替兩人澆灌滅火。
消防人員趕抵時，現場火勢已熄滅，王家兒子則不斷的責怪父親造成這樣的後果，他並向消防人員說，他外出修車，返家時聽到媽媽的呼喚時「悲劇已經發生。
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