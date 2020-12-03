網友發動協尋土地公 竊賊被逮稱為改運

苗栗縣苑裡鎮民眾發現土地公廟的神尊不翼而飛，PO網協尋土地公，但神像上並無金牌，為何遭竊令人好奇；警方今循線逮捕羅姓竊嫌，他稱因工作不順，想改運。

苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山19鄰土地公廟內神像1日晚間遭竊，里民隔日一早前去拜拜發現「福德正神不見了」，於是PO網協尋，呼籲有心人士儘速歸還；有網友留言「好扯」連神明也敢偷，也有人懷疑竊賊可能為求明牌，把神尊偷抱回家供奉。

廟方管理總幹事吳坤城指出，當初花費新台幣3萬多元打造土地公神尊，但神像上並未掛金牌，竊賊行竊動機令人匪夷所思。

苗栗縣通霄警分局雖未接獲報案，但經由網路得知土地公遭竊訊息，主動調閱監視器偵辦，鎖定當地治安人口羅姓男子（43歲）涉有重嫌，今天前往羅男家中，人贓俱獲。

警方指出，羅姓男子將土地公安放在住家三合院正廳，聲稱因找工作不順，「想改運」才會將神尊偷抱回家，後續將依竊盜罪嫌送辦；山腳派出所所長也上網留言回覆「土地公找回來了，請大家安心」。