不滿收訊不佳？桃園男闖中華電信門市淋汽油揚言自焚

桃園陳姓男子自稱不滿中華電信收訊不好、害他沒工作等，就準備汽油、打火機，跑進桃園區1間門市揚言自焚，還把汽油從頭上淋下，握著打火機揮舞，所幸門市人員手腳快，立刻搶下才未釀災；檢方認著，陳因不滿現狀、經濟不佳，並非意在加害他人，依公共危險罪嫌起訴，請求從輕量刑。

檢警調查，陳男（57歲）今年7月31日早上10點多，跑到桃園1間中華電信門市，突然將手上的汽油往頭上淋，並手持打火機打算點燃，企圖自焚、燒毀門市，所幸經內部人員及時制止，搶下陳手中的打火機才未得逞，警方獲報立刻將他逮捕送辦。

檢方訊時，陳坦承不諱，現場監視器也拍下過程，且門市人員、民眾也指證歷歷，表示吳當時手持打火機，但沒看到火花，還說有聽到陳表示「要抗議收訊不好」、「害他沒工作」，警方到場時也不斷表示自己眼睛很不舒服。

檢方認為，吳雖然沒放火得逞，但其基於放火燒毀現有人所在之建築犯意，已有準備汽油冰淋灑在身上的著手實行等準備行為，仍屬於預備放火行為。

檢方也請法院審酌，吳犯案動機是因對生活現況不滿、手機訊號不佳，並非意在加害他人，犯罪所生危害尚輕，且經濟收入不佳為低收入戶，依公共危險罪嫌起訴他，請求從輕量刑。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )