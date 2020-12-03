台鐵撞異物雙線全延誤 一查竟是他偷將水泥放鐵軌上

台鐵1252車次列車11月23日晚見6點多要進入竹北站時，疑因撞到異物而停下，33列次、近8000名旅客受影響，台鐵報案請鐵路警察局協助，警方調閱監視器後發現為24歲羅姓男子在鐵軌放置水泥纜線槽蓋，而他犯案原因竟是「喜歡聽石頭碎掉的聲音」，羅男2日晚間由同1252次列車司機員發現，通報附近埋伏警力攔查，終於將該男拘提到案，並依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

這起停車事故發生於上月23日晚間6點48分，1252次列車由新竹開往基隆區間車，將進入竹北站時，卻疑因撞到異物，而停放於竹北站以南區間，雙向列車因此全都延誤，直到晚間9時10分才恢復雙線行車，台鐵統計，共影響33列次、近8000名旅客。

台鐵隨後通報鐵路警察局，請警方協助調查，鐵路警察局獲報後極為重視，認為此行為嚴重影響影響公眾往來安全，立即成立「除石專案小組」並報請檢察官指揮偵辦，經警方調閱沿途監視器，發現此起意外為人為造成，1名男子形跡可疑，立即派遣警力沿案發鐵道沿線梭延與埋守。羅男昨晚7時40分許想再次到放水泥纜線槽蓋放到鐵軌上，行經的司機發現區間車壓到異物後立刻通報，附近的警方上前攔查並抓獲羅男。

鐵路警察局表示，羅男落網後，表示自己因為「喜歡聽石頭碎掉的聲音」，才會在鐵軌放水泥纜線槽蓋，而他放置的水泥纜線槽蓋一個就有20多公斤重，是直接從現場就近搬來的，羅男從上月18日犯下第一起案件後，至昨天為止共放了4次，引發台鐵、鐵路警察高度重視。