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高雄凌晨連3起砸店案害分局長被拔官 13人遭起訴

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄蘇姓男子等3人今年9月凌晨在高檔酒店起糾紛，涉怒砸1樓大門，警方當場逮捕後，其中1人偷傳訊向人抱怨遭自稱「XX茶行」嗆聲，引發第二波10人從台南出發助陣，先到茶行砸車、再轉往酒店狠砸。警方火速追捕涉案人員送辦，高雄地檢署今天偵結，將蘇等13人依妨害秩序、毀損罪嫌等起訴。

因短短2小時連續發生3起砸店、砸車事件，引發社會關注，高檔酒店的轄區苓雅警分局被認定處置不當，包括分局長、偵查隊長及成功派出所長遭撤換。

檢方調查，32歲蘇姓男子、26歲李姓男子、20歲宋姓男子疑今年9月29日凌晨於高雄苓雅區的高檔酒店起糾紛，凌晨3點多，蘇拿店內椅子、李持鐵鎚與辣椒水、宋拿鋁棒，對酒店大門口、門窗等物品猛砸，警方獲報趕抵，制伏蘇等3人，帶返派出所偵辦。

不料李姓男子被捕後不甘心，用通訊軟體打電話向友人抱怨「我被XX茶行的人嗆聲！」張姓男子（22歲）為幫忙出頭，號召一夥人在台南永康交流道附近集合，準備多支鋁棒，8車人馬約4點40分抵達高雄三民區的茶行，砸毀1輛休旅車、2輛機車及茶行鐵門；隨後4點52分轉往苓雅區的酒店再一陣猛砸。

警方事後除偵辦蘇姓男子等3人，也陸續追出8輛車的成員，認定其中張姓男子等10人有暴力行為；檢方偵訊時，李姓男子承認打電話抱怨被自稱茶行的人嗆，張姓男子認主動號召人馬前往，13人皆承認砸店等犯行；檢方偵結認定，13人都涉犯妨害秩序罪嫌、另10人犯毀損罪嫌，依法起訴。

蘇姓男子當時到案獲交保後，傳出他遭押走、動私刑，影片流傳再掀議論，但外傳是自己人「家法伺候」，蘇為替自己砸店行為負責，以平息各方怒火；警方透露，查證後蘇並未就醫。

涉砸酒店的蘇姓男子，1段影片外流曝光他獲交保疑遭動私刑。資料照片／本報記者翻攝
涉砸酒店的蘇姓男子，1段影片外流曝光他獲交保疑遭動私刑。資料照片／本報記者翻攝
今年9月29日凌晨，高雄2小時內接連發生3起酒店、茶行被砸事件。資料照片／本報記者翻攝
今年9月29日凌晨，高雄2小時內接連發生3起酒店、茶行被砸事件。資料照片／本報記者翻攝
高雄苓雅區酒店今年9月凌晨遭砸，警方當場逮捕3名男子。資料照片／本報記者翻攝
高雄苓雅區酒店今年9月凌晨遭砸，警方當場逮捕3名男子。資料照片／本報記者翻攝

酒店 休旅車

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