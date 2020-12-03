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IKEA家具代購收錢不出貨 詐團在PTT貼文向60人騙走百萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元；刑事局查獲游等6人依詐欺罪嫌送辦，游坦認行騙被檢方訊後請回，其餘犯嫌以3萬元交保。

警方調查，游姓男子（31歲）在PTT貼文以低價販賣IKEA家具、家樂福電子錢包、華航飛行里程或蘋果手機，加入LINE與買家聯繫，宣稱認識廠商或用不到商品；林姓男子（49歲）等5人則負責提領贓款或寄送空包裹。

買家匯出訂金或全額匯款後，未拿到商品，或在超商收到寄來的空包裹，還有人打開包裹發現裝衛生紙，聯繫不上賣家，陸續報案。

刑事局偵九大隊第二隊追查，上月17日拘提林等5人，同月23日帶回游。游坦承犯案，另5人稱不知情。

警方查出，游以3千至上萬元購買數個PTT帳號，一旦某帳號被網友質疑是假賣家，便更換帳號持續行騙。

游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
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游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝
游姓男子涉嫌上網販賣家具、航空公司飛行里程等，收到匯款後不給商品，半年多向60餘人騙得113萬元，刑事局查獲游等6人送辦。記者李奕昕／翻攝

衛生紙 PTT

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