男嬰出生一天就被燙傷 家屬控大醫院第一時間還說謊

新北市三峽恩主公醫院1日上午發生護理師燙傷新生兒事件，家屬指控，院方本來還謊稱嬰兒身上的傷勢是遺傳性疾病「泡泡龍」的症狀，後來被戳破後才坦承是護理師疏忽導致孩子燙傷。恩主公今天發聲明，對護理人員未依規定替嬰兒洗澡造成燙傷深感抱歉，院方面對該負的責任絕不會逃避。

新生兒家長痛批，男嬰上月30日才剛出生，沒想到孩子才一天，腿部就出現脫皮、起水泡等症狀。他們將孩子轉至小兒科診治，醫師竟表示這是「泡泡龍」症狀，家屬深感懷疑，再找上皮膚科醫師，才發現這是燙傷所引起的症狀。

家長表示，如果真的有泡泡龍症狀，護理人員怎麼可能還會讓這名新生兒與其他孩子一起放下水洗澡，不滿院方第一時間說謊，沒有表明真相。

恩主公坦承，這名男嬰是因為護理師的疏忽導致燙傷，事後也有找來護理師詢問，她難過表示，自己當時在嬰兒室水槽輪流替嬰兒洗澡，在這名男嬰要下水槽前，已經洗了相當多位孩子，心想洗澡水可能已經冷掉，便主動加入熱水，但當時未先確認水溫是否過燙，就將男嬰放入水槽，才導致燙傷意外發生，對此事感到非常抱歉。