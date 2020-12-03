影／風大？鷹架突倒下嚇壞民眾 「重要路段太危險了吧」

彰化縣員林市員集路今天上午發生一處工地的安全網鷹架竟突然倒下，嚇壞民眾，民眾說，幸好當時剛好沒有人車經過，否則後果不堪設想，包商事後迅速清理現場，恢復通行。

有民眾也在社頭人俱樂部貼文，要大家行經時小心，附近居民說，今天上午近11點時，員集路二段正在拆房子的工地鷹架竟往大馬路倒下，所幸當時沒太多人車，無人員受傷，不過民眾看到畫面也嚇到直呼「那裡可是重要幹道耶」「還好不是上班時間，太危險了」。

員林警分局林厝派出所長葉文慶說，可能是因上午風勢大，員集路上一處工地約二樓高的鷹架竟倒下，幾乎佔去四分之三路面，警方接獲通報立即前往疏導交通，所幸無人員受傷，約在半小時後清理完現場。