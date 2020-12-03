女老師PO度假村鬧鬼經歷文 屏東小墾丁怒告造謠誹謗

臉書粉絲團「靠北住宿2.0」昨晚發表家中開宮廟的某國中導師匿名貼文，描述她兩次以導師身分帶畢業生到屏東縣滿州鄉小墾丁度假村住宿的個人恐怖經歷，文中以「夜間傳來敲門聲」、「黑影一直在窗戶外晃來晃去」、「看到阿飄」等，呼籲「有體質的人就別去了」；小墾丁認為嚴重打擊形象和商譽，今早向屏東地檢署提告加重誹謗、違反社會秩序維護法。

國中女導師在文中說，照理說都當老師了，就不應該信這種怪力亂神，但自己家是開宮廟的，從小也有些特殊體質，有時還真的可以看見別人看不見的東西，偶爾還會被阿飄的恐怖狀態嚇到，她也很無奈，也因此不喜歡到一些磁場很亂的地方；當了國中老師後，本想說在學校工作應該就沒事了，誰知道帶了兩屆學生後，最怕去的地方，從醫院、殯儀館變成了小墾丁度假村。

女老師文中論描述兩次住小木屋遇到「怪事」的恐怖經歷，文末說：「不想讓同事知道家裡開宮廟的我，就被同事稱做是學校裡的通靈老師了，還有人找我想要問事，讓我哭笑不得；我只想奉勸大家，這間渡假村有體質的人就別去了，傳聞這麼多不是沒道理的，這間的住宿投訴第一名的問題，絕對是鬧鬼」。

小墾丁度假村顧問黃耀寬說，除呼籲大眾抵制不負責任的匿名謠言外，今早已委託律師提告，並呼籲國中導師與「靠北住宿2.0」公開致歉；度假村30年前設立的品牌定位即為「星光、牧草、原民風」，近年更逐步蛻變為台灣唯一星野村暨生態村，透過暗空保護與推廣流星雨觀賞體驗，許多貓頭鷹與夜行性動物，已成為最友善的「村民」。