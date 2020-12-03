台南北區住宅大樓火警 洗衣機釀禍屋主不在家

台南市北區北成路上一棟地下2樓、地上14樓住宅大樓今天中午傳出火警，民眾通報6樓住家冒出濃煙，台南市消防局救災救護指揮中心據報後出動大批人車馳往滅火，案發時屋主並不在家，經管理室通知返家後，消防人員入內搜索，發現火勢從洗衣機處冒出，17分鐘後火勢獲控制且很快被撲滅。消防局指出，起火原因仍待進一步鑑定。

然而，火警現場為住宅大樓，案發後疏散住戶外，也有不少街坊鄰居一探究竟，消防局人員入內滅火，也出動雲梯車自大樓外面噴水灌救，火勢很快被撲滅。消防局指出，屋主據報後趕返住家，自行開門讓消防人員入內灌救，及時獲得控制，幸未釀成大禍。 消防局人員入內搜索，發現火勢從洗衣機處冒出，17分鐘後火勢獲控制，且很快被撲滅。記者邵心杰／攝影 台南消防局據報，北成路住宅大樓6樓住家冒出濃煙，出動大批人車馳往滅火。記者邵心杰／攝影