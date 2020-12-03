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4條通緝男打零工上酒店 交往小10歲舞小姐來顧他
涉入製毒集團遭判刑的40歲翁姓男子，上訴期間再犯槍砲、毒品案後潛逃，6年前起陸續被發布4條通緝；刑事局南打偵二隊鎖定他在高雄前鎮區一處大樓租房藏匿，7天前埋伏趁他返家之際逮捕，解送屏東地檢署；據指，翁落網時像洩了氣般，對員警道謝，直說「這樣就不用再躲」。
警方發現，翁姓男子逃亡期間，到工地打零工賺錢，也曾上酒店玩樂，還交往1名外型亮眼的30歲舞小姐，一起租房同居，落網前2個多月甚至鮮少出門，生活靠她照顧；但警逮人時舞小姐不在家，事後她供稱並不清楚翁遭通緝，是否有藏匿人犯之嫌待釐清。
警方調查，翁姓男子2011年涉參與製毒集團，屏東地院一審判6年5月，但上訴期間，他2013年9月犯下槍砲案、及涉製造二級毒品「神仙水」案，同年10月再犯製毒案；不料他2014年4月9日首件製毒集團案判刑定讞之後就棄保潛逃，7月起開始遭發布通緝，總計3毒品、1槍砲通緝共4案。
南打偵二隊接獲線報指翁姓男子躲藏在高雄、屏東兩地，但沒回屏東老家，經過幾個月蒐證，鎖定他租屋在高雄前鎮區三多路一棟大樓內，由於他從50公斤變胖到約65公斤，警方還先確認是本人，才於上月26日晚間5點多，他剛騎機車返回，南打及高市刑大員警就上前圍捕。
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