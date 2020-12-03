影／繼光街老店一福堂起火燒7戶 老闆：火從外面燒進來

台中市中區繼光街商圈今天上午11時許傳出火警，其中從1928年創店的台中一福堂受損狀況最為嚴重，整間店面全面燃燒，近乎全毀，目前第三代陳姓負責人表示，店內沒有廚房，也無用火，案發時只有一名店員，「說火從外面燒進來」，詳細的起火原因，需要消防局後續調查，台中市消防局表示，火勢在中午12時許控制，無人受傷，燃燒7戶，燃燒面積與財損需後續估計。

台中市消防局在今天上午近11時許獲報，中區中山路、繼光街商街傳出火警，火勢燃燒七戶，因現場是舊部落，沒有防火巷，消防隊到場時，已全面燃燒，因此以消防水車、雲梯車的方式滅火，火勢在今天中午12時許控制，起火原因需要後續調查釐清，沒有人員傷亡。

台中市一福堂的陳姓老闆負責人說，這一間店面算是「起家厝」，一福堂從阿公的時代就在做，原本是在其他地方做，60多年前才搬來繼光街這間店面，他算是第三代，製作食品的工廠在其他地方，這次火警的店面沒有廚房，只有糕餅的成品。

他是店內店員反應才知道，當時他沒有在店裡，他到場時，店面就已經起火燃燒，據傳火是從外面燒起來，他獲報到場時，只有他的店面有起火，尚未波及其他店家，起火原因要等消防隊調查。

陳姓負責人說，他到場時，店內的一名女店員都已經疏散，沒有人因火警受傷，女店員已在店面做了4至5年，店員在案發後還餘悸猶存，直說不清楚起火原因。