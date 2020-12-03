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殉職飛官朱冠甍妻發文：女兒叫爸爸 如果你也在就好了
空軍上尉飛行官朱冠甍10月29日駕駛Ｆ-５Ｅ單座戰機執行飛行訓練，台東志航基地起飛2分鐘後失事墜機，朱跳傘落海，頭部重創送醫不治，留下傷心的妻女。朱冠甍妻子近日在IG發文分享女兒成長，寫到「女兒最近常喊爸爸，如果你也在就好了」，讓人看了鼻酸。
朱冠甍的獨生女目前1歲2個月，正學走路，朱妻發文寫到，「我們的以巴（朱女乳名）1歲2個月又7天，頭髮一樣少的可憐，走路走得還不錯，最近喜歡人抱.......」，還搭配女兒唱歌的影片，感嘆「什麼時候再一起去唱歌呢？」字字句句都讓人揪心。友人及網友紛紛留言安慰「爸爸人不在，但愛還在」、「爸爸的愛會一直圍繞著妳們的，會一直祝福妳們的陌生人」。
今年11月17日，空軍在台東志航基地為上月底殉職的空軍F－5E戰鬥機飛行員朱冠甍上尉舉行公祭，蔡英文總統到場頒發褒揚令與忠勇勳章，要求國防部從優撫恤朱冠甍家人，當天傍晚又發生正執行夜航訓練的F－16戰鬥機上校飛行官蔣正志在花蓮外海失聯，迄今搜救未果。
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