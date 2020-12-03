殉職飛官朱冠甍妻發文：女兒叫爸爸 如果你也在就好了

空軍上尉飛行官朱冠甍10月29日駕駛Ｆ-５Ｅ單座戰機執行飛行訓練，台東志航基地起飛2分鐘後失事墜機，朱跳傘落海，頭部重創送醫不治，留下傷心的妻女。朱冠甍妻子近日在IG發文分享女兒成長，寫到「女兒最近常喊爸爸，如果你也在就好了」，讓人看了鼻酸。

朱冠甍的獨生女目前1歲2個月，正學走路，朱妻發文寫到，「我們的以巴（朱女乳名）1歲2個月又7天，頭髮一樣少的可憐，走路走得還不錯，最近喜歡人抱.......」，還搭配女兒唱歌的影片，感嘆「什麼時候再一起去唱歌呢？」字字句句都讓人揪心。友人及網友紛紛留言安慰「爸爸人不在，但愛還在」、「爸爸的愛會一直圍繞著妳們的，會一直祝福妳們的陌生人」。