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影／高雄老翁路倒後身亡 行車紀錄器驚見是拖吊車輾斃
高雄市路竹區一名72歲王姓老翁1日在自家農田旁路倒，民眾報警處理，救護車到時發現他無心跳，頭部有傷，腿部骨誓，送醫仍告不治，事後有民眾提供行車紀錄器，赫然發現老翁是遭一輛吊車輾斃，但駕駛沒有停車查看，涉及肇事逃逸。
湖內警分局表示，老翁被發現的地點在路竹區高11線東安路，距他的住家和農田均不遠。警方4點多接獲民眾通報有人路倒，員警到場後懷疑老翁疑遭車撞到，但現場沒設監視器，因此回溯調閱當時路過的車輛，過濾 16 輛車並前往訪查車主，最後確定老翁是遭一輛拖著汽車經過的吊車撞擊，但65歲陳姓駕駛當時並未停車查看即駛離。
事後另有民眾提供行車記錄器，發現當時拖吊車疑似往右偏向道路外側，並有輾壓的跡象。涉嫌肇師的陳姓駕駛告訴警方，當時感覺車子像壓過東西，但不知道是人，目前全案已移請橋頭地檢署偵辦。
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