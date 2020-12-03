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影／惡煞上門追債卻錯認債主友人 男子慘遭圍毆警逮5人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子今天凌晨開車前往中和區找綽號「小龍」友人，無故遭數名欲向「小龍」討債的黑衣人動手毆打，還強行上手拷欲將人帶走，附近住戶聽到爭吵聲報案，警方出動快打警力迅速趕抵制止，當場逮捕涉嫌動手的5名男女，警詢後今依聚眾滋事、妨害自由及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警方創天凌晨3時許獲報，中和區秀朗路三段一處巷弄內發生多人打架情事，警方出動快打警力迅速到場，發現35歲吳姓男子遭人毆打，造成吳男手臂、脖子等多處擦挫傷。

涉嫌動手傷人的林姓男子（28歲）、林姓男子（35歲）、陳姓男子（31歲）、朱姓男子（32歲）、蔡姓女子（33歲）等5人，都被警方當場逮捕，並查扣西瓜刀2把及鐵翹棍1支。

據了解，遭打傷的吳姓男子今天凌晨開車前往中和找綽號「小龍」友人，疑因「小龍」在外積欠200萬元債務，債主林男等人上門討債，林男等人要求吳男聯繫開門，遭到拒絕，竟直接動手毆打吳男出氣，還持手拷欲將人上拷帶走，幸警方迅速趕抵，化解這起衝突。

新北市吳姓男子今天凌晨開車前往中和區找綽號「小龍」友人，無故遭數名欲向「小龍」討債的黑衣人動手毆打，警方出動快打警力迅速到場逮人，並查扣西瓜刀2把及鐵翹棍1支。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子今天凌晨開車前往中和區找綽號「小龍」友人，無故遭數名欲向「小龍」討債的黑衣人動手毆打，警方出動快打警力迅速到場逮人，並查扣西瓜刀2把及鐵翹棍1支。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子今天凌晨開車前往中和區找綽號「小龍」友人，無故遭數名欲向「小龍」討債的黑衣人動手毆打，警方出動快打警力迅速到場逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子今天凌晨開車前往中和區找綽號「小龍」友人，無故遭數名欲向「小龍」討債的黑衣人動手毆打，警方出動快打警力迅速到場逮人。記者王長鼎／翻攝

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