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影／台中繼光街商圈火警 知名老餅店「一福堂」濃烈火煙竄天
台中市中區中山路、繼光路商圈，今天上午11時許傳出火警，現場有木造建物，火勢有延燒疑慮，台中市消防局已派遣46名人力，前往救災，目前火勢尚未控制，暫無人員傷亡，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。台中知名檸檬餅老店「一福堂」也在火勢延燒範圍之中。
台中市一福堂的陳姓老闆表示，這一間店面沒有廚房，只有商品，聽到店內店員跟他反應的時候火就已經燒起來了，據傳火是從外面燒起來，他獲報到場時，只有他的店面有起火，尚未波及其他店家，起火原因要等消防隊調查。
陳姓老闆說，他到場時，店員都已經疏散，沒有人因火警受傷。據了解，一福堂是1928年開店迄今。
台中市消防局勤指中心表示，今天上午10時54分獲報，台中市中區中山路、繼光街商圈的民宅傳出火警，經派遣中港分隊、信義分隊、中區分隊、大誠分隊等4分隊，出動(消防車10輛、救護車1輛，消防人員46名，由小隊長蕭智聰帶隊前往搶救。
目前尚無人員傷亡，消防隊已布水線撲救，目前尚未滅火，現場為木造建物，有延燒疑慮。
鍾姓市民說，他在附近上班，問到煙味外出查看時，整條路已瀰漫濃煙，而一福堂的煙是最大的，但當時還沒看到火，因附近店家有的有擺瓦斯桶，擔心引發危險，特別提醒到場的消防隊員儘速移置。
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