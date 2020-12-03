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警方查假苗栗大閘蟹蟹黃醬 追到大陸「湖蟹」
今年4月間坊間出現涉嫌假冒苗栗大閘蟹的蟹黃醬，以1組3罐800元到1300元販售，苗栗警察分局查出商品是來自大陸，原料是「湖蟹」，依妨害農工商、詐欺罪嫌，最近查緝台灣相關搭配物流及資金往來業者到案說明，並循線往上追查中。
苗栗分局接獲報案，臉書帳號推播一頁式廣告，打出「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」販售，廣告盜用苗栗縣南庄鄉、頭屋鄉及苗栗縣政府農業處官員照片背書，警方追查8個多月，發現是利用境外IP，販售大陸「湖蟹」蟹黃醬，全案持續擴大偵辦。
警方說，一頁式廣告因將商品所有資訊，包括商品介紹、圖片、影像、下標等，都集中在同一頁面，方便快速，符合消費趨勢，但網購方便快速，但在訂購商品前仍應多加查證，勿輕信網頁廣告，並慎選商譽良好之電子商務平台，另民眾可透過警政署165宣導平台每周公布的「民眾通報高風險賣場」資訊，即時掌握最新防詐資訊，以保障自身權益。
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