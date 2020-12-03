警方查假苗栗大閘蟹蟹黃醬 追到大陸「湖蟹」

今年4月間坊間出現涉嫌假冒苗栗大閘蟹的蟹黃醬，以1組3罐800元到1300元販售，苗栗警察分局查出商品是來自大陸，原料是「湖蟹」，依妨害農工商、詐欺罪嫌，最近查緝台灣相關搭配物流及資金往來業者到案說明，並循線往上追查中。

苗栗分局接獲報案，臉書帳號推播一頁式廣告，打出「苗栗在地生猛大閘蟹之蟹黃醬」販售，廣告盜用苗栗縣南庄鄉、頭屋鄉及苗栗縣政府農業處官員照片背書，警方追查8個多月，發現是利用境外IP，販售大陸「湖蟹」蟹黃醬，全案持續擴大偵辦。