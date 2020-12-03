「我太太解脫了！」老翁不忍心長期病痛悶死髮妻檢求情

北市一名蔡姓老翁（67歲）髮妻中風臥床30年，又因發燒送醫住院，他長照疲憊而突然情緒失控，今年9月間在長庚醫院病房內悶死妻子。台北地檢署調查後，考量蔡翁久日照護沒睡覺，不忍妻子繼續痛苦才動手，情堪憫恕，今依家暴殺人罪起訴並建請法院從輕量刑。

檢警調查，蔡翁的妻子經7次中風，已無法自主行動，長年臥床、坐輪椅，30多來蔡男與看護合力照顧，兒子則外出工作賺錢。蔡妻案發前因尿道炎、發燒住院治療，且恰巧看護也生病請假，由蔡翁在院期間都獨自照顧妻子，睡眠品質不好而無眠。

今年9月5日晚間8點許，蔡翁在病房內聽到妻子哀號聲，一看發現她插著點滴的針孔脫落、手背噴血，不忍妻子長期受病痛折磨，先伸一隻手捏住她的鼻子，另一手再以衛生紙的塑膠袋悶住嘴巴，直到自己神智突然清醒才鬆手。

蔡翁發現妻子生命跡象微弱，趕緊跑去護理站激動泣訴：「我太太解脫了！我太太死了！」護理人員立刻衝進病房並呼叫醫師急救，並通報警方。警方隔日凌晨12點多，將蔡翁依殺人未遂罪嫌帶回調查。

蔡妻經急救5天後宣告不治。外勤檢察官郭建鈺於10日相驗、複訊後依涉犯殺人罪，命蔡翁以5萬元交保候傳。經法醫相驗，蔡妻死因為缺氧性腦病變及腦損傷、腎盂腎炎、腎膿瘍、肺炎。