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拍照新北大橋請朋友料理後事 男疑負債墜橋身亡
新北市1名33歲潘姓男子，今天凌晨被發現疑似從三重區新北大橋跳下，摔落大約8層樓高度的橋下沼澤，當場失去生命跡象。警方在他的背包找到遺書，聲稱投資失利負債，不願連累家人。
據了解，潘男昨晚8時許傳訊給朋友透露輕生意圖，請朋友幫他處理後事，還附上新北大橋機車道旁觀景平台的照片提示地點。朋友稍晚才看到留言，連忙打電話給潘男卻都沒有回應，凌晨0時許趕抵橋上查看，先發現他的機車，接著看見他倒臥在橋下雜草中。
消防隊員獲報趕抵，接觸到潘男時，他的身體已經冰冷沒有生命徵象，仍由救護車送往新北市立聯合醫院三重院區，醫生宣告死亡，除了頭部紅腫，其他並無明顯外傷。
未婚的潘男將背包放在橋上觀景平台椅子旁，內有身分證件、皮夾、手機、遺書等物，欄杆旁還有未喝完的高粱酒，他遺言中透露投資失利負債，不願連累家人，家屬則說平日互動不多，不知負債多少。警方初步排除有外力介入，死因待檢察官相驗釐清。
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