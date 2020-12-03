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影／高雄男開BMW到台中 凌晨自撞安全島把路燈撞斷
台中市南屯區環中路五段、永春東三路在今天凌晨4時許，傳出一起BMW轎車自撞安全島的交通事故，安全島的路燈也被轎車撞斷，警方獲報到場，開車的李姓男子已送醫，但無酒精濃度，李辯稱，因精神不濟才會撞上，目前警方因李仍在醫院，尚未警詢，初步研判是未注意車前狀況釀禍。
據查，李姓男子（28歲）是高雄人，今天凌晨4時許，駕駛自己名下的BMW轎車，沿南屯區環中路五段內側快車道，往烏日方向行駛，疑因精神不濟，在行經永春東三路口時，自撞中央分隔島燈桿，造成燈桿毀損，台中市第四警分局交通分隊、南屯所員警獲報到場處理。
經查，李姓男子無酒精濃度，雖然李無明顯外傷，但仍在醫院接受檢查，員警尚未警詢，目前根據現場跡證、監視器畫面，判斷是李未注意車前狀況釀禍，詳細的案發原因，有待後續調查釐清。
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