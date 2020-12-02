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中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

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留美生回台開奧迪跑車迴轉不慎 科大生騎車攔腰遭撞送命

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市史姓男子在美國就讀大學，疫情期間返回台灣，他今天下午駕駛要價不斐的奧迪雙門跑車，行經南屯區時，疑地面雙黃線斑駁，迴轉時未注意後方來車，就讀科大的廖姓男子騎川崎大型重機直行攔腰撞上，廖疑頭、頸受到重創，送醫不治，警方查出雙方都無酒駕，將依過失致死罪移送史姓男子。

據查，史姓男子（25歲）家境不錯，要價數百萬的奧迪雙門跑車登記在自己名下，史在美國就讀大學，近來因疫情關係，返回台灣，今天下午3時許駕駛跑車行經南屯區永春東路、益文三街時，疑因道路地面雙黃線斑駁，無法辨識不能迴轉，迴轉時又未注意後方來車，與廖姓男子（20歲）的機車發生碰撞，廖傷重不治。

廖姓男子就讀南屯區某科技大學一年級，才剛入學，校方透露發生意外的學生，學習態度積極，喜好日語，也曾爭取交換生、外國實習機會，發生意外後，學校師生都感到惋惜，也協請學校教官幫忙安撫家屬情緒，據查，廖母被警方通知時，情緒失控，哀痛萬分。

台中市第四警分局交通分隊經調閱監視器、行車記錄器，現場測繪後，初步研判肇事原因為史姓男子迴車時未注意而釀禍，根據史的行車記錄器，史在行駛時是無法看到地面的雙黃線，因雙黃線已斑駁脫落，暫時無法依雙黃線違規迴轉開罰，若交大事故組後續分析研判，史有違規行為時，將依法告發。

史姓男子在警詢時，辯稱雙黃線斑駁，不知該處不能迴轉，迴轉時也未看到騎士，全案明天將報請檢察官相驗，釐清廖姓男子的死因，依過失致死罪嫌偵辦。

台中市史姓男子今天下午駕駛跑車行經南屯區時迴轉，廖姓男子騎機車攔腰撞上，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市史姓男子今天下午駕駛跑車行經南屯區時迴轉，廖姓男子騎機車攔腰撞上，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市史姓男子今天下午駕駛跑車行經南屯區時迴轉，廖姓男子騎機車攔腰撞上，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市史姓男子今天下午駕駛跑車行經南屯區時迴轉，廖姓男子騎機車攔腰撞上，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

跑車 行車記錄器 疫情

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