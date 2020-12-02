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待轉大富翁開罰逾20騎士 機促會：後天再辦地點不告知
台灣機車路權促進會本月20日在台北市大同區鄭州、塔城街口舉辦「待轉大富翁」活動，約百名騎士在該路口無限待轉，警方當晚出動304警力疏處，開出20多張罰單，塞車狀況比8月7日同一地點舉辦的同一場活動減少很多。機促會昨天在臉書粉專指出，後天將再次辦該活動，「地點活動前再宣布」，大同分局表示，會編排警力待命，警力數由交通大隊討論中。
機促會成員20日在鄭州、塔城街口進行無限待轉行為，其事先有在該路口西北角申請集會遊行，不過據了解，後天晚上機促會並未在大同區申請集會遊行，大同分局指出，若後天晚上在轄內有集結行為就觸法。
20日晚上，大同分局、文山分局、市刑大、萬華分局及信義分局共304警力，在該路口周邊編排勤務因應「待轉大富翁」活動，取締駕駛違規行為，當晚共開出超過20件罰單，都依道路交通管理處罰條例開罰，違規態樣包括按鳴喇叭不依規定、騎士安全帽帶未扣、機車變更車體（改車）及騎士駕照吊銷，最多是不服從警察指揮，依法開單。
公運處為此活動，當天下午5點到8點也停止20多條路線的公車行駛，停止停靠附近站牌，民眾認為該活動已影響大眾交通。
大同分局指出，連續待轉行為造成交通癱瘓，增加用路人危險性，機促會成員若再進行，勸導後不聽一樣依法開罰。
交通局因鄭州、塔城街口是北市肇事率最高的路口，近一年發生79件事故，其中東往西方向占一半，又以左轉發生車禍比率最高，進一步分析，多是機車從外側直接左轉時與內側直行車輛撞上，所以今年8月祭出規定，機車在該路口必須待轉，禁止直接左轉，引起機促會成員認為其影響機車族權益不滿。
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