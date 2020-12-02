機車誤闖國1 紅斑馬護送離開…騎士恐吃1.9萬罰單

國道一號今天上午有一輛機車誤闖，國道警察斗南分隊巡邏車獲報後隨即在北上238.3公里內側路肩發現該名男性機車騎士，為顧及安全，警方開啟警報器及警示燈跟在騎士後頭行駛防止意外，機車最後在虎尾交流道平安離開高速公路；警方指出，將調車籍資料追查騎士身分，男子可能將遭罰1.9萬元。

警方表示，該輛普通重型機車是由國道一號北上257公里（民雄交流道）駛入，一路往北向行駛，機車騎士一下行駛外線，一下切入中線車道，當時車流相當多，男子行為十分危險。

經其他駕駛報案，警方派遣巡邏車前往查看，終於在238至240公里路段發現騎士，該騎士見巡邏車靠近並未乖乖騎到路肩，而是自顧自得加速、蛇行騎乘，過程中其他車輛見狀紛紛降速，幫忙警方圍攔機車，不過由於車流量大，警方一路跟隨在騎士後方，好在讓他安全從虎尾交流道離開。

據指出，騎士下交流道後便從小徑逃逸，警方表示將依車牌追查騎士身分，以「違規上國道」開罰3000元至6000元、「不服取締」開罰10000至30000元、「危險駕駛」開罰6000元至24000元等，該名男子恐將吃上計約1.9萬元罰款。