高雄某幼兒園長涉及不當管教幼生 太吵鬧拍打額頭紅腫

高雄有家長今天在社群「靠北惡質幼兒園」，投訴2歲8個月大孩子所在的幼兒園長，用手打孩子的臉，還用紙捲打頭，造成頭部紅腫。高雄市教育局今表示，接獲此案立即到園查察，園長坦承有拍打幼生，已涉有不當管教情形，並由社會局同步查察行為人是否違反兒童及少年福利與權益保障法。

家長反映，事情發生在10月27日，阿嬤帶孫子回來時，脫下安帽看到額頭上有一塊紅腫。媽媽問「怎麼了？不管發生什麼事，媽媽都會保護你」。孩子當時低著頭搖搖頭，神情有些不對勁，說是被園長媽咪打。

媽媽又問打了哪裡？孩子才說被用手打臉，還被紙捲打頭，打到紅腫。媽媽問「為什麼園長媽咪要打你？」孩子回答「因為園長媽咪說我好吵，就打我，我哭哭園長媽咪還大聲罵我」。

家長於是打電話詢問園所，請園長回撥，並帶兒子去驗傷，通報社會局與教育局。家長說，隔天到幼兒園了解狀況，園長堅決否認有打小孩。教育局去園區查，園長說明也不太一樣，第一次說沒有動手，第二次說打小腿，第三次教育局會談又說有打小腿與手，第四次社會局會談說有打肩膀，又稱頭上紅腫是蚊子咬的。家長質疑園長站著的高度，要如何打得到孩子腿部呢？