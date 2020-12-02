色姨丈壓頭強吻姪女 檢察官建請法院從重量刑
新北市中和區一名男子今年初趁姪女到家裡拿東西時，突強拉對方入懷親吻，犯後又矢口否認，今天被新北地檢署依強制猥褻罪起訴。
檢警調查，男子今年1月9日做了鬆糕，叫親友到家裡來拿，見登門的是姪女，突然起了色心。事發當時，他假意握手，然後趁握手之際將對方一把拉進懷裡，再按住對方的頭強吻，見對方掙扎反抗仍不罷手。
事發後，姪女帶著鬆糕返家，父母發現她神情異常，追問後得知男子行徑，隨即把鬆糕退回，報警提告。
偵訊時，男子矢口否認，但因為姪女指證歷歷，也曾用簡訊討論過此事，加上他曾經簽下道歉書，說詞最後未被採信。
男子雖然被姪女提告性騷擾，但檢方認為他違背姪女意願，以強硬手段硬親姪女，行為已構成強制猥褻罪，起訴後，也建請法院從重量刑。
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