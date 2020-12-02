高雄2工人清下水道嗆昏死亡 工地主任10萬交保
高雄市政府水利局外包商昨天在鹽埕區大公路清理汙水下水道，邱姓、林姓工人疑似吸入沼氣嗆昏，警方發現後轉報消防人員搶救，送醫皆不治。雄檢今天下午相驗兩人身體無明顯傷勢，明日進行複驗，釐清是否因沼氣致命，另認定主管林姓工地主任未善盡監督責任，以10萬交保。
高市府水利局指出，疑似1名工人進入人孔蓋嗆傷昏迷，另1人下去想營救吸入氣體也昏迷，此部分待追查還原經過。
鹽埕警分局調閱監視器畫面發現，邱姓、林姓男子昨天下午到鹽埕區大公路進行清理汙水道，約4點50幾分進入案發的人孔蓋，接著就未再有動靜，當場疑也沒有其他施作人員；直到8點50分鹽埕分局七賢三路所的2名巡邏員警，發現工程車停在路中間，卻無人沒開燈，靠近掀開的人孔蓋查看，以手電筒往下照，才驚見有人在內昏倒，趕緊通報消防局搶救。
檢警調查，兩名工人從進入人孔蓋、到被發現倒臥5公尺深的涵洞，間隔近4小時，暫無法確定是何時陷入昏迷。
檢警今天下午相驗，認為邱姓、林姓男子都沒有明顯外傷，需要進一步解剖、抽血化驗是否吸入硫化氫等氣體致命；由於此案為民眾通報1999，直接派工給外包商，檢方訊問林姓工地主任，初步認定他沒善盡督導責任，命令交保10萬元。
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