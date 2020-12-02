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中壢物流車追撞回收車 物流車駕駛卡車內
桃園市中壢區高鐵南路五段、松平路口，今天下午1點54分，有輛冷凍物流車行經路口時不慎撞擊前方停等紅綠燈的資源回收車，因撞擊力道過大，使物流車車頭全毀，物流車駕駛41歲葉姓男子受困駕駛座，消防隊使用破壞器材跟拖車，才協助脫困，救護人員給予相關急救處置後送醫。
警方表示，物流車駕駛41歲葉姓男子，當時由高鐵南路五段往新屋方向行駛，行經高鐵南路五段、松平路口，疑似未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈的40歲張姓男子駕駛的資源回收車。消防隊表示，趕抵現場後發現物流車駕駛受困駕駛座，在拉開車子的過程中，葉男痛的唉唉大叫，其雙腳小腿開放性骨折，左大腿變形；另外，遭追撞的資源回收車，駕駛張男無明顯外傷，僅表示胸口疼痛，兩人皆已送往聯新國際醫院救治。
警方將調閱行車記錄器、路口監視器判定肇事原因，也呼籲民眾駕駛車輛應時刻注意車前狀況，並與前方車輛保持適當行車安全距離，以維交通安全。
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