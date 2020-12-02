桃園區驚傳瓦斯外洩 欣桃瓦斯止氣急修復

桃園市桃園區大業路二段下午驚傳瓦斯外洩事故，現場飄散陣陣瓦斯氣味，警消人員與欣桃瓦斯公司等單位獲報到場，緊急封路處理，欣桃瓦斯公司派機具開挖，已經找到疑似漏氣地點，並停止供氣、全力搶修中，不過，當地並沒有施工，並非施工造成的管線挖斷外洩事故，欣桃人員說，也是第一次遇到類似事故，正開挖了解原因。

桃園市消防局第一大隊大有分隊今天下午1點多接獲瓦斯外洩報案，出動1輛消防車、3名消防人員到場戒護；消防人員指出，因瓦斯外洩最怕有明火、高溫，恐引發嚴重氣爆，因此現場會不斷灑水霧，除了替外洩點降溫，同時也避免出現火花。

桃園警分局同安派出所也派警方到場，針對大業路、大興路段拉起封鎖線管制車輛進出，當地春日里里長簡郁陞也在現場指揮交通，他說，大業路二段現場疑似瓦斯管線斷裂造成外洩，由於封路持續到下班時間，提醒民眾注意改道通行，也要避免用火。

欣桃瓦斯公司指出，今天下午接獲消防局通報，大業路一帶傳出瓦斯味，已經派員與機器開挖處理，現在已經止氣，避免瓦斯持續外洩帶來的安全疑慮，由於現場並無施工，目前正在開挖尋找外洩點並緊急修復，也會查明外洩原因，盡速恢復供氣。