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奧迪跑車迴轉攔腰撞重機 騎士頭破送醫不治

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區永春東路、益文三街口在今天下午3時許，傳出一輛奧迪跑車與大型重機車的事故，疑跑車迴轉時，重機車直接攔腰撞上，重機騎士頭部受到重創，警、消到場時，騎士已無生命跡象，後續送往大慶中山醫院急救無效，詳細案發原因待後續調查釐清。

據查，台中市史姓男子（25歲）在今天下午3時許，駕駛奧迪雙門跑車，沿永春東路內側車道由西往東行駛，行至事故路口欲迴轉，當時由廖姓男子（20歲）騎乘的大型重機車沿永春東路內側車道由西往東直行，廖機車直接攔腰撞上史的左側車門，廖頭部受重創送醫，急救後仍不治身亡。

台中市第四警分局交通分隊獲報到場，發現史、廖二人都無酒精濃度，史姓男子辯稱，地面標示的雙黃線不清楚，以為可以迴轉，轉彎時沒看到重機車有衝上來。

警方初判肇事原因，為史姓男子迴車時未注意安全，廖姓騎士未發現肇事原因，詳細的案發原因，交大事故組後續分析，全案暫依過失致死罪嫌偵辦。

台中市南屯區永春東路、益文三街，今天下午3時許傳出一起死亡車禍，廖姓男子騎的大型重機，攔腰撞上欲迴轉的奧迪跑車，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區永春東路、益文三街，今天下午3時許傳出一起死亡車禍，廖姓男子騎的大型重機，攔腰撞上欲迴轉的奧迪跑車，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區永春東路、益文三街，今天下午3時許傳出一起死亡車禍，廖姓男子騎的大型重機，攔腰撞上欲迴轉的奧迪跑車，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市南屯區永春東路、益文三街，今天下午3時許傳出一起死亡車禍，廖姓男子騎的大型重機，攔腰撞上欲迴轉的奧迪跑車，廖傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

重機 事故 跑車 奧迪

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