聽新聞
test
0:00 / 0:00
做盆栽園藝竟起火！他全身血慘死車庫 母住2樓逃死劫
嘉義縣太保市北港路2段403巷1棟透天厝住宅，下午發生火警，42歲江姓男子在家做盆栽園藝工作，被燒死在一樓車庫，母親住2樓，火警發生母親在樓上休息，聽到聲音下來查看，發現兒子燒死，哀傷痛哭。
火勢很快撲滅，警消到場拉起封鎖線鑑識調查，排除外力介入縱火及自殺，因江男生前在家接受訂單，製做小盆栽園藝，屋內堆滿大批塑膠園藝工具，大火將1樓車庫燒得一片焦黑。
警消調查，江男與人無結怨糾紛，研判江男被火警濃煙嗆昏燒死，火警是江男使用電器不慎著火，或燒東西，還是電線走火造成，有待消防鑑識人員調查。
江男母親說，她在2樓休息，不知兒子在一樓怎麼著火死亡；鄰居說，聽到「碰碰」聲響，出來查看，發現隔壁車庫起火燃燒，看到死者全身是血躺在地上，旁邊起火，他趕緊用水桶裝水試圖滅火，但火勢太大無法撲滅，江男平常在家接訂單做盆栽園藝。
消防局說，下午2時25分接獲通報，太保北港路2段403巷有棟透天厝住宅火警，出動大批消防人車到場灌救，發現1名男子倒臥車庫，被火燒到皮膚脫落，明顯死亡，火勢2點40分控制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言