做盆栽園藝竟起火！他全身血慘死車庫 母住2樓逃死劫

嘉義縣太保市北港路2段403巷1棟透天厝住宅，下午發生火警，42歲江姓男子在家做盆栽園藝工作，被燒死在一樓車庫，母親住2樓，火警發生母親在樓上休息，聽到聲音下來查看，發現兒子燒死，哀傷痛哭。

火勢很快撲滅，警消到場拉起封鎖線鑑識調查，排除外力介入縱火及自殺，因江男生前在家接受訂單，製做小盆栽園藝，屋內堆滿大批塑膠園藝工具，大火將1樓車庫燒得一片焦黑。

警消調查，江男與人無結怨糾紛，研判江男被火警濃煙嗆昏燒死，火警是江男使用電器不慎著火，或燒東西，還是電線走火造成，有待消防鑑識人員調查。

江男母親說，她在2樓休息，不知兒子在一樓怎麼著火死亡；鄰居說，聽到「碰碰」聲響，出來查看，發現隔壁車庫起火燃燒，看到死者全身是血躺在地上，旁邊起火，他趕緊用水桶裝水試圖滅火，但火勢太大無法撲滅，江男平常在家接訂單做盆栽園藝。