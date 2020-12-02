老翁醉倒超商滿口HELLO、I LOVE YOU 警揹上3樓送回家

基隆市羅姓老翁醉倒在超商，看到員警出現，還醉言醉語跟員警說「I LOVE YOU」。員警用M-Police臉部辨識系統查出他的身分後，開車送他回到住家樓下，還揹上3樓送進家門。

基隆警二分局今天表示，深澳坑派出所3天前的晚上接獲報案電話，指有名老翁喝醉後，臥倒在深澳坑路一家超商內，希望警方前往協助。

深澳坑派出所長王聖傑、警員刁浩軒和實務訓練生劉宸豪、李紫薇前往超商，發現老翁一直喃喃自語，已無法正常對話，或是對員警說HELLO、I LOVE YOU，從言行看來應該是單純喝醉酒。

王聖傑說，老翁未帶手機和身分證，也沒有配戴供識別身分手環，眾人合力攙扶他坐好後，再以M-Police臉部辨識系統，查明老翁姓名及住處，帶他上巡邏車並載回家中。

老翁住在3樓，因已無法自行走樓梯上樓，所以由刁浩軒揹上3樓。羅妻開門看到老翁被警員揹回家，怪他「怎麼喝成這樣」，並對員警熱心協助表示感謝。

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