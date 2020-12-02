嘉義太保市3天2火警1死1工廠燒毀 市長驚：火神怎那麼旺？

嘉義縣消防局下午2點25分獲報，太保市北港路2段403巷有戶透天厝住宅火警，消防局出動消防人車到場灌救，發現42歲男子倒臥車庫，被火燒到皮膚脫落，明顯死亡，火勢2點40分控制，火警原因消防鑑識調查中。

這是3天內第二起火警，市長黃榮利獲報，驚呼「火神怎麼那麼旺？」；消防局調查，下午2點25分獲報，太保市北港路二段403巷252弄31號發生住宅火警案，現場為3樓RC建築物，燃燒面積約30平方公尺。

消防人車到達現場，發現男性約42歲倒臥車庫，車庫燒成焦點，男子被火燒到皮膚脫落，無生命徵象，警方說，男子身分為何燒死車庫，還在調查中。

上月30日下午太保市春輝工業公司工廠發生火警，大量濃煙直達天際，雖無人受困，但6千坪廠房、生產線付之一炬，至晚間9點火勢仍相當劇烈，消防局緊急自中埔、三和等分隊調派12輛水車、消防車救援，更引一旁渠道水源灌救。