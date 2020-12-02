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收到假外甥訊息借36萬喪葬費 婦人報警緊急救回21萬

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市陳姓婦人11月底收到佯稱她外甥LINE訊息，表示母親過世，沒錢辦理後事，陳婦隔天馬上到銀行臨櫃匯款36萬到指定帳戶，過沒多久該假外甥又以語音訊息方式向陳婦借錢，陳婦覺得聲音很陌生，向親友查證才發現被騙趕緊報警，警方協助通報匡列警示帳戶，但其中15萬已遭詐騙集團提領，僅救回陳婦的21萬元。

陳婦向警方表示，她11月29日接到LINE通知，一名自稱她外甥的男子傳訊息，希望陳婦匯款36萬幫忙先支付他母親的喪葬費，陳婦不疑有他，隔天就到銀行匯款，事後該名男子又向陳婦借30萬，陳婦警覺發現，喪葬費應該不用這麼多，且語音訊息的聲音沒聽過，打電話向親友查證才發現被騙了。

陳婦擔心36萬血汗錢全被詐騙集團領走，神情緊張到楠梓警分局轄區派出所報案，員警馬上協助製作相關筆錄，向銀行通報匡列警示帳戶，但其中15萬元已被詐騙集團提領，僅成功圈存剩餘的21萬元，後續將繼續追查該詐騙帳戶。

楠梓警分局提醒，民眾應善用LINE的安全設定以降低被盜用機率，接到親友傳LINE借錢時，一定要當面或打電話與本人確認，切勿依照對方指示貿然匯款，如有任何與詐騙相關的問題，立即撥打警政署「165反詐騙諮詢專線」諮詢。

高雄市陳姓婦人（中）11月底收到佯稱她外甥訊息，想借36萬喪葬費，陳婦及時報警救回21萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓婦人（中）11月底收到佯稱她外甥訊息，想借36萬喪葬費，陳婦及時報警救回21萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓婦人（右二）11月底收到佯稱她外甥訊息，想借36萬喪葬費，陳婦及時報警救回21萬元。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓婦人（右二）11月底收到佯稱她外甥訊息，想借36萬喪葬費，陳婦及時報警救回21萬元。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團 LINE 高雄市

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