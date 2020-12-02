高雄2工人下水道受困亡 水利局開罰業者20萬

高雄鹽埕昨發生2工人受困下水道死亡事件，水利局表示，調閱監視器畫面確認是工人主動進入下水道，疑似清淤受阻，一時大意未依作業規定就逕行進入下水道，導致被沼氣嗆昏，另一人下去查看也遭嗆昏，雙雙不治。水利局將依違反契約規定對業者開罰20萬元。

水利局主秘張世傑昨在現場說明昨派工原因表示，昨上午10點37分左右，水利局接獲1999通報，大公路56號前的汙水管線有阻塞，所以立即派工給維護廠商鎮海公司，大概下午5點多到場清理汙水管線。

結果2位工人受困於下水道，救出後已無呼吸心跳，分送大同醫院和阮綜合醫院搶救，但仍宣告不治。

根據消防局通報，昨晚9點25分救起第1名62歲邱男送大同醫院，9點42分救起第2人63歲林男送阮綜合醫院。現場涵洞深度約5公尺。

水利局表示，昨清理汙水管線並不需要人進入下水道，是由工人打開人孔蓋，再由連接高壓沖洗車的水管去沖洗疏通即可。但2人卻受困下水道，水利局今調閱周邊監視器釐清。

水利局副局長梁錦淵下午受訪表示，看監視器畫面工人是自己下去的，不管什麼原因下去，已違反契約規定，水利局會針對契約規定罰20萬，另針對相關工地主任和勞安人員等予以撤換。另勞檢處也勒令停工，業者重新進行教育訓練，經水利局和勞檢處核可後才可復工。

梁錦淵說，沒辦法得知工人下去真正原因，但研判可能工作遇到困難，原本下午2點多到現場看回報阻塞嚴重需要高壓沖洗車，可能後來仍覺得沖洗仍受阻，而一時大意，未遵守侷限空間作業要點，回報改派其他工項、改換其他的方法和設備， 未依侷限空間作業要點做好準備和檢測就逕行下去，造成不幸。

梁錦淵說，因為原本的派工是不需要進入下水道，所以兩工人身上沒有安全裝備。而依規定，要進入侷限空間，要先檢測有無危害氣體，以通風設備進行通風，入口放置三角架，身上綁安全索後才能進入下水道。