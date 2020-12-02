驚！撞前車後騰空飛起旋轉270度 女駕駛命大僅輕傷

雲林縣斗六市雲林路二段今天近午發生一起車禍，兩輛車相撞後造成其中一輛車騰空飛起翻轉270度落地，所幸兩人只有輕傷，經救護人員送醫後皆無大礙，目前警方正在釐清肇事責任。

今天中午11時半左右，斗六市雲林路二段一家寢具店門口傳出巨響，據目擊者指出，由李姓女駕駛所駕的黑色自小客車，原在寢具店準備往左切進入外車道，才剛起步不到100公尺，後方另一輛鐵灰色自小客車疑煞車不及撞上，騰空翻轉後落地，驚恐瞬間嚇壞行經人車並立即協助報案。

李姓女駕駛表示，當時停在寢具店門口白線內，準備從路邊開進車道離開，未料起步不到1分鐘就遭林女從後方撞上，車輛左前方半毀，不過林女的車輛因撞擊力道大，「飛起來還旋轉」令人擔心，好在雙方都平安無事。

消防人員表示，消防局11點39分接獲報案，立即派出破壞器材車及救護車前往搶救，車上的林姓女駕駛在救護人員抵達前已由目擊民眾協助脫困，所幸只有輕傷；由於事發突然，林女說「自己也忘記怎麼撞上」，隨後救護車先將林女送往台大雲林分院治療。