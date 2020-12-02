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喑啞女子外出遲未返家 警方公園尋獲母女派出所重逢
高雄葉姓女子早上8點外出，卻直到晚上還未返家，葉的母親擔心女兒是瘖啞人士，且有嚴重的弱視，擔心她發生意外，緊急通報警方協尋；在搜尋一個多小時後，警方順利找到葉女，讓母女重逢。
警方表示，上月30日時，70歲的王姓老婦（70歲）到三民一警分局哈爾濱街派出所報案，老婦稱他女兒葉女（43歲）是瘖啞人士，且右眼弱視嚴重，當天早上8點多出門後，到天黑了遲未返家，讓他相當著急。
哈爾濱街警員獲報後，立即通報失蹤人口緊急協尋，所長史明儒則分派警員調閱路口監視器及在住家附近開始搜索，在了解葉女的特徵及步行路線後，通報各單位協尋。
在搜尋一小個多小時後，警方在葉女住家附近公園內，找到特徵相似的女子，獨自坐在公園涼亭角落，警方先上前確認這是失蹤的葉女厚，開始安撫她的情緒，隨即將她帶回派出所，給予茶水、紅豆餅果腹，並通知王婦到場。
王婦看見女兒後，不禁喜極而泣，頻頻向警方致謝，並說「謝謝警方讓她跟女兒團圓。若女兒沒有歸來，她實在是吃不下、睡不著」。
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