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加強酒駕闖紅燈防制 新北警明起連續7天強力大執法

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市109年元月迄今統計A1交通事故較去年減少27件，減幅17.8%，其中酒駕A1事故去年有7件，今年目前僅3件，減少4件，減幅57.1%，近期因氣候不佳、視線不良，事故頻傳，新北警分析主要肇事原因以闖紅燈、紅燈右轉、轉彎未依規定、未禮讓行人、行人違規穿越道路等項目居多，新北警方自12月3日起連續7天強力大執法，不僅提升見警率、宣導交通安，同時也要加強防制交通事故發生。

新北市警局交通大隊分析，交岔路口車輛交織情況頻繁，隱藏許多危險，部分用路人常為搶快，不遵守號誌指示，缺乏路權觀念，常見在設有號誌管制路口因汽機車闖紅燈或行人違規穿越道路而發生事故。

加上時序進入冬季，國人有「補冬」的習慣，易有酒駕情形，且近期連日陰雨，晨昏光線不佳、視線不良，更易生事故，新北警呼籲駕駛人除應遵守「酒後不開車」外，更應遵守「慢、看、停」原則，行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」，行人也應依標誌、標線及號誌指示穿越道路，保護自身安全。

新北警於轄區易肇事路段針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、行人違規等重點違規加強大執法，並藉由提升見警率防制事故發生，也會廣泛運用社區治安會議、社群媒體、LED跑馬燈等多元管道加強宣導交通安全，從執法及宣導雙重手段建立民眾用路觀念，提升交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加強酒駕闖紅燈防制，新北警方明天起展開連續7天強力大執法。圖／警方提供
加強酒駕闖紅燈防制，新北警方明天起展開連續7天強力大執法。圖／警方提供
加強酒駕闖紅燈防制，新北警方明天起展開連續7天強力大執法。圖／警方提供
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