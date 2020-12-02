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影／驚！清水斷崖平台拍照墜15公尺 及時抓樹枝人無恙
台9線花蓮縣清水斷崖觀景台今天下午近2時傳出有遊客拍照時，不慎從約15公尺高的平台墜落，幸好及時抓住樹枝；同行友人急報案，表示墜落民眾有回聲呼喊表示自己沒有受傷，花蓮縣消防局派人車趕往，目前已接觸到受困者，初步檢視沒有外傷，正嘗試將人吊起救出。
花蓮縣消防局今天下午1時45分獲報，報案人表示，與朋友到清水斷崖觀景台賞景，友人拍照時不小心墜落，因下方是樹叢，看不到人，但聽得到聲音，友人有回應呼喊表示自己沒有受傷。
消防局立即請報案人告訴朋友在原地待救，不要再移動；並派出新秀消防分隊及吊臂器材車趕到現場，很快就接觸到受困者，初步檢視並沒有外傷，正嘗試以「低所救出」方式，將受困者吊起救出。
據了解，墜落的遊客姓胡，74歲，今天與妻子同遊花蓮。
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