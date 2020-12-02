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從房間打到走廊 婆婆慘遭媳婦毆到熊貓眼、額頭縫5針

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園謝姓媳婦和余姓婆婆相處不睦，因瑣事發生口角竟在家大打出手，從房間一路拉扯到走廊，余摔倒在地上慘遭謝痛毆，她也出腳踢反擊，但仍滿臉傷痕累累，被打到熊貓眼、額頭縫5針，堅持對媳婦提告；檢方勘驗監視器、驗傷及照片，認定謝犯嫌明確，偵結依家暴傷害罪嫌起訴她。

檢警調查，謝女（36歲）去年9月20日在家和婆婆因細故爭吵，謝情緒失控朝對方拳打腳踢，還把她打到眼眶、鼻子及下唇都有撕裂傷，左眼球也受傷，送醫後縫合5針，余不甘遭媳婦痛毆，報警堅持提告。

檢方訊時，謝坦承和婆婆在家爭吵，有發生拉扯一事，余也指證歷歷，表示被謝打到整臉都是傷、熊貓眼，額頭還因此縫了5針。

檢方並勘驗監視器，發現當晚7點余先將謝推出房間，2人就在走廊上拉扯，後來余倒地謝持續有動作，余也舉起腳朝謝去踢反擊，2人互毆了4分多鐘才停手。

此外，余事後也向家防中心通報、向桃園地院聲請保護令獲准，裁定也認定謝有和余拉扯，對方倒地後繼續對她攻擊一事；加上驗傷報告指出，謝眼睛周圍、鼻子及下唇都有撕裂傷，檢方偵結，認定謝犯嫌明確依傷害罪嫌起訴她。

婆婆被媳婦痛毆到熊貓眼、額頭縫5針，檢方依家暴傷害罪嫌起訴媳婦。示意圖／ingimage
婆婆被媳婦痛毆到熊貓眼、額頭縫5針，檢方依家暴傷害罪嫌起訴媳婦。示意圖／ingimage

婆婆 媳婦 監視器

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