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車禍死亡人數增加？ 高市警局長劉柏良受質詢
高雄市今天有議員質詢警察局長劉柏良，認為高雄市A1死亡車禍的人數增加，不過，據警方統計1月至10月的死亡車禍人數，高雄市在這10個月的車禍死亡人數不增反減，桃園增加14人最多，但高雄市的A1死亡人數仍居六都之首。
據警政署統計車禍資料，去年1月至10月，六都A1車禍死亡人數，新北136人、台北71人、桃園122人、台中160人、台南141人、高雄169人；今年1月至10月車禍死亡人數，新北111人、台北51人、桃園136人、台中161人、台南146人、高雄168人，新北、台北降最多，新北減少25人、台北減少20人；高雄、台中增加1人維持平穩，反而桃園、台南增加較多，桃園比去年同期遽增14人、台南增加4人。
高雄市警方表示，高雄A1車禍9月、10月比去年同期增加3人，死亡車禍肇事原因，以未注意車前狀態最多，其次是未依規定減速、未依規定讓車。
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