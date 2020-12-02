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8旬婦遊新社花海迷途 警大甲溪旁民宅尋獲助返家

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

80歲黃姓婦人與丈夫日前搭遊覽車到台中新社花海旅遊，黃婦在丈夫未注意時獨自離開，丈夫發現妻子走失後，立即在園區內尋人，並向警方報案。警方隔日上午接獲民眾通報，指民宅內發現一名失蹤婦人，經查確為失蹤黃婦，協助夫妻倆搭車返家。

家住高雄岡山的黃婦，上月29日與丈夫黃男搭乘遊覽車前往台中新社花海旅遊，兩人於花海農特產區吃完點心後，黃婦在丈夫未注意時獨自離開，丈夫發現妻子走失後立即與導遊在園區內尋找，並通知園區服務中心廣播尋人，但到傍晚仍未找到人，趕緊向警方報案。

東興派出所警員陳世宗立即通報緊急協尋人口，並於園區周邊展開全面協尋。因天色已晚，警方除提供黃男用餐外，也協助聯絡新社民宿業者安排住宿一晚，並通報鄰近派出所展開地毯式協尋。

東興派出所11月30日上午8時許接獲民眾報案，稱在新社區大排產業道路近大甲溪一處民宅內，發現一名身穿暗紅色毛衣婦人在屋內休息，員警獲報後立即會同黃男前往，趕抵現場發現該婦確為失蹤黃婦。

屋主表示，住家側房屋昨夜無住人，又剛好大門沒鎖，屋內有床鋪可供休息保暖，否則地處偏僻，夜晚氣溫又驟降，黃婦可能會因此失溫。員警先將黃姓夫妻帶回派出所休息後，送兩人至新社花海園區內接駁站搭乘公車，並囑咐園區接駁站公車服務人員協助配合將夫妻倆接送至豐原火車站搭乘火車，順利返回高雄。

80歲黃姓婦人日前搭遊覽車到台中新社花海旅遊卻走失，黃婦丈夫向警方報案，隔日順利找回妻子。圖／警方提供
80歲黃姓婦人日前搭遊覽車到台中新社花海旅遊卻走失，黃婦丈夫向警方報案，隔日順利找回妻子。圖／警方提供

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