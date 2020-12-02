8旬婦遊新社花海迷途 警大甲溪旁民宅尋獲助返家

80歲黃姓婦人與丈夫日前搭遊覽車到台中新社花海旅遊，黃婦在丈夫未注意時獨自離開，丈夫發現妻子走失後，立即在園區內尋人，並向警方報案。警方隔日上午接獲民眾通報，指民宅內發現一名失蹤婦人，經查確為失蹤黃婦，協助夫妻倆搭車返家。

家住高雄岡山的黃婦，上月29日與丈夫黃男搭乘遊覽車前往台中新社花海旅遊，兩人於花海農特產區吃完點心後，黃婦在丈夫未注意時獨自離開，丈夫發現妻子走失後立即與導遊在園區內尋找，並通知園區服務中心廣播尋人，但到傍晚仍未找到人，趕緊向警方報案。

東興派出所警員陳世宗立即通報緊急協尋人口，並於園區周邊展開全面協尋。因天色已晚，警方除提供黃男用餐外，也協助聯絡新社民宿業者安排住宿一晚，並通報鄰近派出所展開地毯式協尋。

東興派出所11月30日上午8時許接獲民眾報案，稱在新社區大排產業道路近大甲溪一處民宅內，發現一名身穿暗紅色毛衣婦人在屋內休息，員警獲報後立即會同黃男前往，趕抵現場發現該婦確為失蹤黃婦。