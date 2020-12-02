裝潢廢棄物不給丟 夫妻氣炸抓著環保局稽查員不給走

台中市曾姓夫妻在今年7月間裝潢房屋，並通知環保局清潔隊協助清運廢棄物，但環保局李姓稽查員到場後，認為裝潢廢棄物依法需由民眾自行清運，引來曾姓夫妻不滿，一路尾隨李到停放機車處，還強拉機車，阻擋李動線，不讓李離開，李報警到場，台中地檢署今偵結，依妨害自由罪起訴二人。

根據起訴書，曾姓男子（58歲）與戴姓妻子（56歲）因裝潢中區民族路的房屋，產生大量廢棄物，因此通知環保局協助清運，環保局李姓稽查員在今年7月21日下午前往該處，認定待清運的廢棄物是裝潢廢棄物，依法需由民眾自行委外清運，無法由環保局清運，李告知二人後，以有其他公務要先行離開，但引來曾姓夫妻不滿。

曾姓夫妻一路尾隨李姓稽查員前往停放機車的位置，隨後由曾姓男子強拉著李機車的車尾，由載女在機車後方阻擋，不讓李騎車離開，李只好報警到場，警方將曾姓夫妻依妨害自由罪送辦。

二人在檢方訊問時，否認涉案，辯稱「只是拉住他，希望他把事情解決再走」，而且廢棄物已拖了一個月，擔心有傳染病，才會很著急。