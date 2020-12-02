家長控5歲童遭幼兒園老師施虐 再爆去年被老師咬手

台南市歸仁區郭姓家長日前在網路上指控，5歲兒子於今年9月遭幼兒園老師不當管教，身上明顯瘀青受傷，且園方一開始還涉嫌隱瞞，他今天在時代力量議員林易瑩的陪同下開記者會，再爆兒子去年遭另一名老師咬手、用橡皮筋彈手，目前已提告。台南市政府表示，去年不當管教案事證確鑿，已裁罰，今年相關證據收集較不易，尚在調查中。

郭姓家長指出，今年9月16日接獲園方電話，指稱孩子身上有傷是遭其他小朋友碰撞，後來家長起疑，園方才改口稱是被一名老師所造成，胸口有多處瘀傷。他說，事後看監視器畫面，發現老師將兒子拉到柱子後方施虐，以躲避監視器拍攝，但仍可看到兒子從柱子要掙脫、反抗的動作，老師又伸手將兒子拉回柱子後面；另外，還有一名穿紅衣的學童被拖行在地。

家長並指控，去年另一名老師用藤條打他兒子，還以橡皮筋彈手，咬兒子的手，手上也都有明顯傷勢，由於去年事發後，園方曾承諾解聘該名老師，所以他讓兒子繼續在該幼兒園上課，未料今年又再發生兒虐狀況，相當離譜。家長質疑，在兒虐案件處理程序中，市府在幼兒園通報後，都沒主動告知家長調查流程與進度。

林易瑩表示，社會局與教育局作為兒童保護的主管機關，卻未擔任兒虐案件中小孩的權益守護者，家長還要被局處視為是程序的局外人，兩局處長期以來忽略行政程序法中，應將處分告知利害關係人的要件，無疑是違反法律的規定。