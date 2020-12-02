小小幼兒參訪大溪警分局派出所 感受警察預防打擊犯罪

桃園市大溪區一所幼兒園70多名兒童，昨天參觀大溪警分局圳頂派出所，幼兒園老師以「社區好鄰居」規畫主題，小朋友走進派出所既緊張又期待，仔細聽員警解說警察的工作項目、執勤環境。

小朋友第一次接觸警用裝備及武器，滿足了好奇心，他們來之前也別製作卡片寫下感言，離去時還依依不捨擁抱「警察叔叔」。

警方將正確的安全、法治觀念以寓教於樂方式，傳達給幼兒學子們，讓他們多認識警察工作，參觀活動包括有獎徵答，小朋友爭先搶答，現場童言童語歡笑聲不斷。